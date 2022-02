Anderlecht geeft 17-jarige verdediger/middenvelder, die al sinds U7 bij de club speelt, eerste profcontract

Noah Sadiki heeft zijn eerste profcontract bij RSCA getekend tot 2023, met een optie op een extra jaar. Sadiki kan zowel in de defensie als op het middenveld uit de voeten en doorliep alle jeugdteams bij paars-wit, van de U7 tot de U21.

Sadiki sloot zich op zijn zesde aan bij Anderlecht: "Noah is een speler die het keurmerk ‘Made in Neerpede’ perfect belichaamt. Een polyvalente speler op het middenveld of in de defensie, met veel gevoel voor de bal en een puike pass in de voeten", luidt de beschrijving bij Anderlecht. "Fans van Sporting konden hem recent in actie zien tijdens twee vriendschappelijke wedstrijden van de eerste ploeg tegen KVC Westerlo in oktober en januari. De prestaties van Noah gingen daar niet onopgemerkt voorbij."

"Vandaag is Noah uitgegroeid tot een van de steunpilaren van de U21 onder leiding van Robin Veldman. Hij traint ook al geregeld mee met het A-team van Vincent Kompany."