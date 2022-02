Oostende rekent zich nog niet rijk en keek ook al naar programma: "Daarom moeten we nog punten pakken"

KV Oostende pakte een puntje mee aan de Gaverbeek bij Zulte Waregem en blijft zo twee punten voorsprong behouden op Essevee. Het loopt bovendien ook een puntje weg van Eupen en ziet de kloof met de voorlaatste Seraing tot vijf punten groeien.

“Dit is de manier waarop we onze punten moeten blijven pakken. Met veel inzet en blijven werken tot het einde van de wedstrijd”, aldus Brecht Capon na de 0-0 op bezoek bij Zulte Waregem. “Het was voorin allemaal net niet, maar dit is een belangrijk puntje.”

“We kunnen niet helemaal tevreden zijn met een punt, maar het is er wel opnieuw eentje dat belangrijk kan zijn. De organisatie stond er en we hebben het goed gesloten kunnen houden in onze zoektocht.”

Zwaar programma

Met 28 punten komt de redding opnieuw een klein stapje dichterbij: “Maar we zijn er zeker nog niet. op de laatste speeldagen moeten we nog tegen Eupen en Seraing, dan moeten we toch liefst zeven punten voorsprong hebben. Dus we gaan nog flink moeten sprokkelen en elke week gas blijven geven.”

Oostende speelt nog tegen Mechelen, Standard, STVV, Anderlecht, Club Brugge, Union, Seraing en Eupen. Geen al te lekker programma.