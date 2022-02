Is de deal rond? 'Tielemans is rond met nieuwe club, maar... dan moet deze voorwaarde nog vervuld worden'

Youri Tielemans is op weg naar de uitgang bij Leicester City. Meer zelfs: de Rode Duivel staat al heel dichtbij een nieuwe club. Al moet er daarvoor nog één voorwaarde vervuld worden.

The Sun weet dat er zelfs al een akkoord in de maak is. Youri Tielemans zal Leicester City verlaten voor Manchester United. The Red Devils betalen naar verluidt een slordige vijftig miljoen euro voor de middenvelder.

Tielemans ziet een verhuis naar Old Trafford zitten, maar het jeugdproduct van RSC Anderlecht wil nog geen handtekening zetten. Daarvoor moet nog één voorwaarde vervuld worden: Champions League spelen.

Een must: Champions League

Manchester United kampeert momenteel op een vijfde plaats - de eerste vier teams krijgen een ticket voor het Kampioenenbal - op één punt van West Ham United. Al hebben de roodhemden nog een inhaalwedstrijd te spelen.