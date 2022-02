Laatste woord nog niet gezegd over match tegen Mechelen: OH Leuven trekt naar BAS

De wedstrijd OHL - KV Mechelen moet nog gespeeld worden. Van een forfait voor de Maneblussers is voorlopig geen sprake. Al is het laatste woord zeker nog niet gezegd.

De competitiematch tussen OH Leuven en KV Mechelen stond oorspronkelijk op 15 januari op de kalender. Naast blessures had Mechelen op dat moment te kampen met een enorme corona-uitbraak, waardoor het amper zeven fitte spelers telde.

KV greep het reglement aan dat stelt dat een wedstrijd uitgesteld kan worden wanneer twee keepers bij één en dezelfde club out zijn door corona.

OH Leuven stapt naar het BAS na de beslissing van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal om de wedstrijd tegen KV Mechelen alsnog te spelen.



Malinwa daagde vorige maand niet op in Leuven op de datum van de wedstrijd door coronaproblemen. De Disciplinaire Raad voor Profvoetbal legde KV geen forfaitnederlaag op, maar OH Leuven trekt nu tegen die beslissing naar het BAS.

"De club is van mening dat KV Mechelen door niet op te dagen voor de wedstrijd het recht in eigen handen genomen heeft en een forfaitnederlaag de enige mogelijke uitkomst is. Deze beslissing is een belangrijk precedent in de sport", klinkt het onder meer op de webstek van de Leuvenaars.