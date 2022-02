De Ketelaere over zijn mogelijke transfer én zijn transferprijs: "Het is niet gezegd dat een ploeg zoveel gaat betalen"

Charles De Ketelaere voelt zich klaar om na dit seizoen de stap naar het buitenland te zetten. Maar waarheen? En wie kan hem betalen? Het wordt een spannende zomer voor het grootste Belgisch talent op onze velden.

De Ketelaere weet dat er interesse is en nog zal komen. “Vorige zomer was er een ploeg die redelijk concreet werd, maar dat ging uiteindelijk niet door", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Club vond het bod te laag. Op gespecialiseerde websites wordt zijn marktwaarde al geschat op 30 miljoen euro. “Nog zoiets. Ze plakken er overal bedragen op, maar is dat dan reëel of niet? En dan schrijven ze artikels dat ik minstens 30 miljoen moet opbrengen. Dat is gemakkelijk getypt.”

Maar Club zal wel de jackpot willen voor hun goudhaantje. "Ik weet niet hoeveel ze exact gaan vragen, maar het is niet gezegd dat een ploeg zoveel geld op tafel zal willen leggen. Nu, voor alle duidelijkheid: als er niks komt waar ik me goed bij voel of als Club niet akkoord gaat, dan blijf ik hier nog even en dan zal ik nog altijd gelukkig zijn. Zeker omdat ik hier nog kan groeien. Maar ik voel me wel klaar voor het buitenland.”

Trond Sollied zei intussen al dat Manchester City hem op het lijf geschreven is. “Dat mag hij zeggen, maar zo vanzelfsprekend is dat allemaal niet. Wie weet zou ik daar gewoon meedraaien, maar voor hetzelfde geld faal ik daar totaal."