De makelaar van Yari Verschaeren blijft op de vlakte: "Zijn toekomst? Daar spreek ik liever niet over"

20 jaar en dit weekend kan hij zijn 100ste wedstrijd spelen in het shirt van Anderlecht. Zijn makelaar laat alvast weinig los over zijn toekomst. Een goed seizoen draaien dat is nu het belangrijkste.

Andreas Dendoncker, makelaar van Verschaeren, wil niet te veel ingang op een eventueel vertrek bij Anderlecht. "Zijn toekomst? Daar spreek ik liever niet over. Laten we hopen dat het seizoen goed eindigt in de competitie of de Beker van België en nadien zien we wel", klinkt het in La Capitale.

Dit seizoen kwam Verschaeren al in 25 competitiewedstrijden in actie, waarin de middenvelder goed was voor vijf doelpunten en vijf assists. Zijn contract bij Anderlecht loopt nog medio 2024.