Johan Boskamp maakt vergelijking tussen Noa Lang en Joshua Zirkzee

Noa Lang (Club Brugge) en Joshua Zirkzee (Anderlecht) zijn geen onbekenden voor analist Johan Boskamp.

Hij zag beide youngsters nog aan het werk bij de jeugd van Feyenoord. Hij noemt hen allebei jongens die vreselijk goed kunnen voetballen. “Op technisch vlak zijn ze elkaar waard, maar het zijn andere types. Lang is meer de man van de snelle acties, Zirkzee de man van het overzicht. Joshua eist constant de bal op, kan ploegmaats voor de goal zetten, een doelpunt maken…”, zegt Boskamp aan Het Nieuwsblad.

“Bij Zirkzee twijfel ik soms of hij wel een diepe spits is. Hij zou nog meer scoren mocht hij meer vooraan blijven, maar Zirkzee kan te goed voetballen om voortdurend in die box te hangen. Hij rendeert het best met een lopende speler rond zich, zodat hij zich kan laten uitzakken.”

Maar ook van Noa Lang kan Boskamp genieten. “Ik zag hem als klein mannetje bij Feyenoord voor hij naar Ajax trok. Noa was toen al zoals ie nu is: een Rotterdams eigenwijs jochie dat graag van zich laat spreken, ook door zijn houding. Ikzelf vind dat niet erg. Lang is best een goed ventje als je hem kent en ik kijk alleen maar naar zijn voetbaltalent. Op dat vlak zijn er weinigen die hem evenaren, maar sinds hij voor Oranje werd geselecteerd, vind ik hem minder goed.”