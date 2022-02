Hoe zou het zijn met Michel Vlap? "Wat Zirkzee nu bij Anderlecht toont, had ik ook graag willen tonen"

Michel Vlap zijn uitleenbeurt aan Twente doet hem deugd. De aanvallende middenvelder heeft wel nog een contract tot 2024 bij Anderlecht, maar het ziet er niet naar uit dat hij daar nog in actie hoeft te komen. Hoe zit het dan met zijn toekomst?

Anderlecht verhuurt hem zonder aankoopoptie, dus moet hij deze zomer terugkeren. En Twente zou niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om hem definitief te kopen. Ter herinnering: Anderlecht betaalde 7 miljoen aan Heerenveen voor hem.

“Het is lastig om daar nu al op in te gaan. Ten eerste heb ik daar geen invloed op en ten tweede: laat me genieten van dit seizoen", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik kan alleen zeggen dat ik een deur nooit helemaal dichtsla. Zelf ben ik niet meer in Brussel geweest, maar ik volg bijna elke match van Anderlecht op tv. Mijn contract loopt er tot 2024. Officieel ben ik een Anderlecht-speler.”

Anderlecht wil deze zomer een definitieve oplossing voor hem. "Zelf hou ik positieve gevoelens over aan Anderlecht. Het is daar niet gelopen zoals ik het gewild had, maar ik had een goeie band met de fans en lag goed in de groep. Nog steeds trouwens. Vorige week stuurde ik Zeno Debast een berichtje na zijn debuut in de basis. Ik heb ook contact met doelman Bart Verbruggen of met Wesley Hoedt. Ik vind het mooi hoe hij en Joshua Zirkzee zich nu profileren. Wat Zirkzee nu bij Anderlecht toont, had ik ook graag willen tonen.”