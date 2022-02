Philippe Clement wil sterkhouder laten gaan in ruil voor... Eden Hazard

Rode Duivel Eden Hazard zit op de wip bij Real Madrid. Normaal gezien vertrekt hij in de zomer bij de Koninklijke.

Volgens MSV Foot wil AS Monaco Eden Hazard van Real Madrid best binnen halen. Dat zouden ze doen in een ruildeal met Aurélien Tchouaménie.

Of Hazard dat ziet zitten is nog maar zeer de vraag. Hij zei eerder dat hij in Frankrijk enkel nog voor Lille wilde spelen.

Eden Hazard zit al een tijdje in moeilijke papieren bij Real Madrid. Hij krijgt er bitter weinig speelminuten van trainer Carlo Ancelotti.