Analist erg kritisch: "Tweede plaats zorgt niet voor voldoening, er borrelt iets bij Antwerp"

Royal Antwerp staat er puur volgens de cijfers echt niet slecht voor in de Jupiler Pro League, maar voetballend mag het wel wat meer zijn ...

Royal Antwerp staat voorlopig op een knappe tweede plek in de stand, op zeven punten van leider Union SG.

Maar: ook tegen Seraing was het opnieuw maar in allerijl dat kon gewonnen worden. Voor de zoveelste keer dit seizoen werd het een erg zuinige 0-1.

Krediet

"Als Priske in oktober had verloren van Club Brugge, dan was hij toen ontslagen", aldus analist Alex Czerniatynski in La Capitale.

De coach heeft dus weinig krediet: "De tweede plaats zorgt niet voor voldoening. Er borrelt iets bij Antwerp", is hij duidelijk.