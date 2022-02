Jack Hendry blaakt van ambities: "Titel, Beker, beste verdediger, ..."

Bij Club Brugge is het stilaan echt alle hens aan dek. De rest van het seizoen moet het allemaal goedlopen.

"We moeten nu alle wedstrijden winnen", is Jack Hendry duidelijk voor de start van het slotluik in deze competitie in De Zondag.

Ambities

"Met een goede teamspirit, honger, focus en vastberadenheid zijn we nog steeds in staat om de titel én de Beker te winnen."

En ook voor zichzelf is Hendry ambitieus: "Ik wil de beste verdediger van de Belgische competitie en van Schotland worden."