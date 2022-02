Mathieu Cafaro is streng: "Geen excuses meer, moeten nu alles winnen"

Het was bij Standard opnieuw armoe troef, ditmaal op het veld van Racing Genk. De Rouches slaagden er niet in om langer dan 5 minuten een vuist te maken en het Racing Genk lastig te maken.

Racing Genk opende de score net voor de pauze via Bongonda en na een fout van Sissako achterin werd het snel 2-0. Onuachu omspeelde Bodart en legde de bal in het lege doelvlak.

"Ik ben erg ontgoocheld want deze wedstrijd was onze kans om naar boven te klimmen. We zijn niet voorzichtig genoeg omgegaan met de goede momenten die er waren. Aanvallend was het niet gevaarlijk genoeg. We hebben verloren en het kan nog ingewikkeld worden aan het einde van het seizoen", vertelt Mathieu Cafaro.

Genk staat nu op de 8e plaats met 38 punten, 9 voor Standard. Voor de Rouches is PO2 dus plots wel héél ver weg. "Om dat te halen moeten we vanaf nu alles winnen, we hebben geen keus. We zullen zien wat dan onze rekening wordt aan het einde van het seizoen. Beginnen in Oostende, daar moeten we winnen. Het is nog mogelijk", besluit hij vastberaden.