De beloften van Anderlecht moeten het vanavond stellen zonder een aantal sterkhouders

De beloften van Anderlecht spelen om 21 uur op het veld van Zulte Waregem, maar missen een aantal sterkhouders. Zo zijn Sardella, Stroeykens, Arnstad, Kana en El Hadj er niet bij. De reden hiervoor is dat alle spelers van de A-kern een dagje vakantie hebben gekregen. Hierdoor ontbreken vanavond een aantal jonge jongens die tussen de A-kern en de beloften zweven.

Verrassende naam op het wedstrijdblad is deze van Zakaria Bakalli. De middenvelder die mag vertrekken bij Anderlecht start op de bank.

Mauves in Zulte. 🟣⚪ Watch our U21 in action via https://t.co/JiBh6q8tD1. #COYM #ZULAND