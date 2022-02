Scoort Mbappé tegen toekomstige werkgever Real?

De maand februari is aangebroken en dan is het traditioneel gezien tijd voor de knock-outfase in de Champions League.Deze week beginnen de achtste finales met op dinsdagavond meteen een kraker. Om 21h ontvangt PSG in het eigen Parc des Princes De Koninklijke uit Madrid.

Trefzekere Mbappé?

Op het einde van dit seizoen loopt het contract van Kylian Mbappé bij de ploeg uit de lichtstad af. Real Madrid toonde al interesse in de Franse youngster, die zelf ook zeer gecharmeerd is door de leider in La Liga.

Laat de ploeg van Carlo Ancelotti nu net de volgende tegenstander zijn voor PSG. Kylian Mbappé is de laatste tijd goed op dreef met in zijn laatste vijf wedstrijden, drie doelpunten te maken.

Ook in de groepsfase van de Champions League was hij dit seizoen al zes keer trefzeker.

Om door te stoten naar de volgende ronde rekent coach Mauricio Pochettino op de doelpunten van onder andere Lionel Messi en Neymar, maar zeker ook van de Franse superster.

Als je denkt dat Kylian Mbappé het net weet te vinden tegen zijn (naar alle waarschijnlijkheid) toekomstige werkgever, profiteer dan zeker van de boosted odd: 3.00. No-brainer, lijkt ons.

Herhaling van 2019.

De twee topclubs troffen elkaar nog maar zes keer in de Champions League.

De laatste keer in Parijs? Dat was in september 2019. Toen werd het op de eerste speeldag van de groepsfase een duidelijke 3-0 overwinning voor de thuisploeg.

Ook dit jaar is de kans aanzienlijk groot dat PSG de strijd wint van Real Madrid. De ploeg van Hazard en co verkeert in een moeilijkere fase met maar acht punten uit vijf wedstrijden.

Terwijl PSG in de eigen competitie aan een mooie reeks bezig is van vijftien wedstrijden zonder nederlaag.

In de groepsfase van de Champions League gingen eerder dit seizoen ook al Manchester City en RB Leipzig voor de bijl in het Parc des Princes.

Enkele bettips

Mbappé scoort (notering van 3.00) BOOSTED!

PSG wint (notering van 2.05)