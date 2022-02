Odoi doet fans hun kar keren: "Het verbaast me niet dat hij het zo goed doet"

Intussen hebben er al velen hun kar gekeerd, maar na de aankondiging van de transfer van Denis Odoi naar Club Brugge kwam er veel kritiek van de fans. De polyvalente 33-jarige heeft intussen wel bewezen dat hij blauw-zwart iets kan bijbrengen. Dat zag ook Gert Verheyen.

Zijn verleden bij Anderlecht zal er natuurlijk ook wel iets mee te maken hebben dat hij geviseerd werd. “Het ging bij de supporters veel meer daarover dan over zijn kwaliteiten als voetballer", zegt Verheyen in Het Nieuwsblad. “Toen hij vertrok, was dat eigenlijk gewoon een pure rechtsback. Die jaren in Engeland hebben hem duidelijk doen groeien. Hij heeft daar veel ervaring opgedaan, dat zie je meteen.”

Alfred Schreuder twijfelde niet en zette hem meteen in de ploeg. En al op verschillende posities. "Het verbaast mij niet dat hij het zo goed doet. Ook vanwege zijn karakter. Hij is een speler die zonder complexen en zonder stress op het veld staat. Waar je hem ook neerzet, hij zal altijd zijn ding doen."

Zondag speelde hij tegen Charleroi op de zes en kreeg de voorkeur op Vormer. Hij deed dat ook niet slecht. “Ik ben het nagegaan: Charleroi heeft natuurlijk wel wat kansen gehad, maar daarvan kwam er maar één door het centrum waarbij Odoi beter had kunnen doen. Alle andere kansen kwamen via de flanken."