Johan Boskamp vertelt heerlijke anekdote van toen hij trainer was bij Anderlecht

Geen sappigere verteller dan Johan Boskamp. Bij HLN haalt hij een anekdote op van toen hij Anderlechttrainer was.

Olivier Deschacht vroeg in een gesprek met Johan Boskamp en Marc Degryse of de Nederlander zijn spelers ooit vijf dagen vrijaf gegeven had.

“Neen. Tering! Die pakten ze zelf. (lacht) Ik ben bijna eens buiten gegooid omdat ze vijf dagen vrij hadden. Weet je dat nog, Marc?”, zegt Boskamp aan Het Laatste Nieuws.

“Elke vrijdag kwamen we bij de baas. Constant Vanden Stock pakte me mee naar het trainingsveld, waar Filip De Wilde alleen rondjes aan het lopen was. ‘Waar zijn alle anderen?’, vroeg Constant. Ik dacht: ‘Kus nou mijn kloten.’ Omdat ‘Flippie’ altijd wilde trainen, had hij het verknald voor de rest.”