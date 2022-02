René Vandereycken analyseert Royal Antwerp FC: "Moet beter om bovenin mee te spelen"

Faris Haroun bleek tegen Seraing voor Antwerp duidelijk een meerwaarde. De ploeg van Priske moet nog stappen zetten om voor de prijzen te spelen, zo oordeelt René Vandereycken.

Vandereycken had Haroun als jonge voetballer nog onder zijn hoede bij Genk. “Hij had een nog grotere carrière kunnen maken als de puzzelstukken op het juiste moment op zijn plaats waren gevallen”, zegt de analist in Het Nieuwsblad.

“Ik keek ernaar uit om Haroun samen te zien spelen met Nainggolan, maar het veld in Seraing lag er zo slecht bij dat goed samenspel moeilijk was. Het deed me denken aan een gazon waarin een everzwijn had gewoeld. Maar het is ook een kwaliteit als een ploeg zich kan aanpassen aan allerlei omstandigheden, een slechte grasmat hoort daarbij.”

Volgens Vandereycken is Antwerp zelf niet tevreden met hun voetbal. “Dat je dan toch goede resultaten boekt, is enerzijds een opsteker, maar anderzijds is de kans klein dat je die resultaten op de lange termijn kunt doortrekken als het spel niet verbetert. Antwerp moet qua voetbal verbeteren, wil het bovenin blijven meespelen.”