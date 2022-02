Drie spelers van Bayern München met de dood bedreigd in anonieme brief

In Duitsland onderzoekt de politie doodsbedreigingen aan het adres van drie spelers van Bayern München.

Bij FC St. Pauli, de nummer één in de tweede Bundesliga, zijn doodsbedreigingen aan het adres van Robert Lewandowski, Manuel Neuer en Serge Gnabry van Bayern München binnengelopen.

Een medewerker van de club kreeg een brief toegestuurd. Daarin zou de tekst “Red de competitie, red het voetbal. Dood aan de vuile Beierse varkens”, staan, zo meldt BILD. De brief zou al op 12 januari toegekomen zijn en wordt door de politie onderzocht op vingerafdrukken en DNA-materiaal.

Bij BILD bevestigt politiewoordvoerder Florian Abbenseth dat er een onderzoek geopend is. Momenteel is er ook nog heel veel onduidelijkheid waarom de brief bij St. Pauli kwam en waarom specifiek die drie spelers bedreigd worden.