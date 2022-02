Gewezen talent Anderlecht (en broer van ex-Antwerpspeler) heeft na vele omzwervingen duidelijk doel: "Terugkeren naar België"

Na vele omzwervingen in het buitenland wil een 'verloren zoon' terugkeren naar België, zo blijkt uit berichtgeving.

Nabil Jaadi vertrok in 2014 bij Anderlecht voor een avontuur bij het Italiaanse Udinese. Daarna begon hij via diverse uitleenbeurten en transfers aan een resem omzwervingen.

Terugkeer?

Granada, Ascoli, maar ook ploegen in Portugal, Marokko, Griekenland en Roemenië: Jaadi speelde zowat overal.

Nu heeft hij echter plannen: "Ik hoop dat de Belgische teams contact met me opnemen. Er zijn contacten in andere landen, maar ik wil graag terugkeren naar België", klinkt het in La Dernière Heure.