📷 Goed nieuws voor Club Brugge: Bas Dost wellicht klaar voor Eupen

Bas Dost werd onder Schreuder in tegenstelling tot bij Philippe Clement vlot ingezet. In vier matchen bedankte hij met vier goals.

Tegen KAA Gent werd de Nederlander tijdens de rust twee keer vervangen. Wellicht is Dost tegen Eupen weer inzetbaar.

Op beelden die Club Brugge deelt van de trainingen vandaag is Bas Dost te zien. Buchanan was nog niet van de partij na zijn positieve coronatest.

Hello sun, we missed you. 🌞 pic.twitter.com/qMHqe747uv