AA Gent in spitsennood: Zomeraanwinst moet onder het mes

AA Gent betaalde afgelopen zomer twee miljoen om Gianni Bruno weg te plukken bij Zulte Waregem. Bij Essevee scoorde Bruno vorig seizoen twintig goals, voor de Buffalo's staat de teller vooralsnog op twee stuks. En dat totaal zal de komende tijd niet aangedikt worden.

De 30-jarige aanvaller kampt immers al een tijdje met problemen aan de adductoren. Nieuwe onderzoeken brachten aan het licht dat Bruno onder het mes moet. Hierdoor zal hij een tijdlang aan de kant zal staan.

Darko Lemajic (nek) is ook out, terwijl Ilombe Mboyo na aantijgingen van huiselijk geweld niet meer in de plannen past.

Hein Vanhaezebrouck brandt alvast een kaars dat er Laurent Depoitre of Tarik Tissoudali niets zal overkomen. Met enkel nog Yonas Malede achter de hand verkeert AA Gent, dat met twee centrumaanvallers speelt, in spitsennood.