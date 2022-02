Noa Lang werkt hard om aan te knopen met zijn beste niveau: "Ik zie hem niet als offensieve wingback"

Op zijn wekelijkse persbabbel ging Alfred Schreuder, de coach van Club Brugge, dieper in op enkele spelers. De Nederlander gaf toe onder de indruk te zijn van de manier waarop Denis Odoi zijn streng trok als nummer zes, de intelligentie van Hans Vanaken en de werklust van Noa Lang.

Over Denis Odoi, die als nummer zes uitgespeeld wordt:

"Of hij mijn definitieve nummer zes is? Dat is moeilijk te zeggen, maar ik ben wel heel tevreden met de manier waarop hij het heeft ingevuld. Ook op training doet hij het uitstekend. Het is alleszins heel belangrijk om in onze extreem aanvallende speelstijl zo iemand te hebben."

Over Hans Vanaken, die iets lager op het veld terug te vinden is:

"Hans is een extreem intelligente speler. Hij kan als nummer acht of tien spelen, maar in sommige wedstrijden zeker ook als zes. Dan zie ik hem meer als verbindingsspeler en iemand die het spel kan versnellen. Als voorbeeld haal ik graag het tweede doelpunt tegen Charleroi aan. Hans is een rustpunt voor de ploeg en geeft vertrouwen aan het elftal. Dat hij daardoor minder in de zestien komt? Dat is niet van tel. Het zijn de drie punten die primeren."

Over Bas Dost:

"Bas is terug na zijn voetblessure. Ik ben tevreden over de manier waarop Charles De Ketelaere zijn rol als centrumspits heeft ingevuld, maar we weten ook dat Bas erg gevaarlijk is. Hij geeft ons alweer een extra optie, en dat is mooi."

Over Noa Lang:

"Noa heeft prima getraind, maar fysiek staat hij nog niet waar we hem willen hebben. Voor hem blijft het belangrijk dat hij niet tegen zichzelf loopt te voetballen. Maar hij werkt hard en we hopen hem zo snel mogelijk op topniveau te krijgen. Of er een rol als wingback is weggelegd? Nee, dat denk ik niet. Puur fysiek zou hij kunnen fungeren als offensieve wingback in een 3-5-2. Alleen ontnemen we hem te veel van zijn kwaliteiten op die positie. Noa is heel gevaarlijk als hij naar binnen kan komen en de ruimtes kan vinden."