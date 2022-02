Voormalig jeugdproduct van Anderlecht wil zijn carrière herlanceren bij Roda JC

Soms moet je een stap terugzetten om er twee vooruit te zetten. Dit ondervindt Jamie Yayi Mpie, voormalig jeugdproduct van Anderlecht, tegenwoordig ook.

Op zestienjarige leeftijd verliet hij RSC Anderlecht voor Sampdoria, maar 4,5 jaar later is hij nu als amateur aan de slag bij Roda JC. Dit sinds deze winter. "Het afgelopen seizoen heb ik vrijwel volledig vanwege blessure gemist. De kans om door te breken werd plots nihil", vertelt Yayi Mpie op de website van Roda.

Na enkele jaren Italië keerde hij terug naar de Benelux. Bij Roda JC kreeg hij de kans om zich te tonen, al is dat wel met een amateurcontract. "Inmiddels ben ik al vier keer ingevallen. Toen ik ook nog bij mijn thuisdebuut tegen ADO Den Haag meteen scoorde, was ik echt blij en ging ik helemaal los. Momenteel verdien ik nul euro per maand, maar dat gevoel was onbetaalbaar. Dat neemt niemand mij meer af", aldus Yayie Mpie.

Mpie verliet in 2017 Anderlecht voor Sampdoria, maar zou uiteindelijk nooit voor het A-elftal uitkomen.