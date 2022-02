Voormalig prijsschutter van Anderlecht keert even terug naar de Lotto Arena

Zondag komt Racing Genk op bezoek bij Anderlecht. De thuisploeg heeft alvast een speciale gast om het publiek te entertainen.

Aruna Dindane komt de aftrap geven, dit maakte Paars-Wit, via de officiële kanalen, bekend. De intussen 41-jarige Ivoriaan maakte aan het begin van deze eeuw het mooie weer bij Anderlecht.



Zo was Dindane tussen 2000 en 2005, toen hij voor drie miljoen naar Lens vertrok, goed voor 65 doelpunten en 36 assists in 183 optredens. De spits won tevens twee landstitels, en mocht een halfjaar voor zijn vertrek de Gouden Schoen in ontvangst nemen.

Na zijn avontuur bij Lens vertrok hij naar het Midden-Oosten om zijn carrière af te sluiten in 2014 bij Crystal Palace.