3D-lijn heeft nog zijn mankementen, vooral omdat ze is ingevoerd terwijl de technische kant niet klaar was

Het Referee Department onderneemt actie om de VAR meer gestroomlijnd te krijgen. Daarom wordt Christoph Dierick, die na dit seizoen stopt als actieve ref, aangesteld als VAR-manager. Maar er zijn meer problemen. De 3D-lijn bijvoorbeeld, die veel te snel werd ingevoerd.

Daar heeft iedereen natuurlijk zijn verantwoordelijkheid in. Het Referee Department waarschuwde eerst dat er nog niet de technische mogelijkheden voor handen waren, maar na enorme druk van media, analisten, supporters en Pro League werd het systeem toch ingevoerd. Maar daar zitten mankementen aan die niet meteen kunnen opgelost worden.

Zo moet men manueel het verste lichaamsdeel aanduiden. De beelden zijn echter niet zo zuiver dat dat makkelijk te zien is bij het inzoomen. Er wordt aan een oplossing gewerkt, maar dat zal nog even duren. Tot dan moeten ze het maar doen met de 2D-lijn. En de 3D-lijn als er deftige beelden voor handen zijn. Het Referee Department vond het immers ook niet kunnen dat er in drie matchen vorig weekend bijna vijf minuten gediscussieerd werd over buitenspel of niet.