Storck legt druk bij Anderlecht: "Dat wordt van hen verwacht en dat valt hen niet altijd even makkelijk"

De topper van de speeldag wordt zondag afgewerkt in het Lotto Park. Anderlecht-Genk, dat is toch altijd op het scherp van de snee. Bernd Storck legt alvast de meeste druk bij de thuisploeg.

Genk deed het goed de laatste weken en Storck hoopt dat dat enige zenuwachtigheid gecreëerd heeft in Brussel. "Ik denk dat de druk eerder bij de thuisploeg ligt. Anderlecht moet altijd winnen voor eigen publiek, dat wordt van hen verwacht. Dat valt hen niet altijd even makkelijk. Ze staan hoger in de uit- dan in de thuisrangschikking", zei hij gisteren op zijn persconferentie.

"Omdat ze, zoals wij, altijd de bal willen. Vaak is het voor hen iets comfortabeler voetballen op verplaatsing, waar de ruimtes groter worden omdat de thuisploeg iets meer initiatief wil nemen. Maar het is vooral offensief een sterke ploeg, alleen Union heeft dit seizoen al vaker gescoord. En wij staan op de derde plaats", noteerde HBvL.

Storck zal alvast weer niet dezelfde ploeg aan de aftrap brengen. "Omdat mijn spelers dit systeem vertrouwen, iedereen blijft zich betrokken voelen bij de ploeg. Bovendien zorgt het voor scherpte en frisheid in deze drukke weken. Dat gaat anders zijn wanneer we maar één match per week spelen. Maar daarover hoef ik nu mijn hoofd nog niet te breken.”