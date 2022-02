John van den Brom reageert op Bernd Storck: "Wat een bullshit zeg"

Toen John van den Brom ontslagen werd bij Racing Genk kwam er heel snel een opvolger in de persoon van Bernd Storck.

John van den Brom werd op maandag ontslagen bij Racing Genk, de dag erna hadden de Limburgers met Bernd Storck al een opvolger.

Die klaagde meteen over de fysieke paraatheid van de spelers van Racing Genk, iets waar Van den Brom nogal boos over is.

“Wat een bullshit, zeg, alsof wij de hele tijd niets gedaan hebben. Ik vind Genk trouwens qua veldspel nu niet beter spelen dan onder mij”, zegt Van den Brom aan HLN.