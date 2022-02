Van den Brom over zijn ontslag bij Genk: "Ik kijk met plezier terug. Hoe bang ze waren in Brugge..."

John van den Brom heeft voor het eerst gereageerd na zijn ontslag bij KRC Genk. De Nederlandse trainer heeft nog steeds het gevoel dat ze het tij hadden kunnen keren. Want de spelersgroep stond nog steeds achter hem.

De spelers wilden immers door met Van den Brom. "Normaal is het andersom, heĢ, maar ik zou het verschrikkelijk vinden als een groep je uitkotst. Nu kijk ik echt met plezier terug op mijn periode in Genk, vooral die beker, jongen", zegt Van den Brom in HLN. "Die blijdschap en euforie, ook al was het in onze kleine bubbel, dat zit in mijn hart en gaat nooit meer weg. En dan die play-offs die we gespeeld hebben. Hoe bang en angstig ze waren in Brugge, dat zag je heel goed in die documentaire achteraf. Ruudje, ik ken hem door en door. Ze kunnen wel zeggen dat ze niet in paniek waren, die beelden uit de kleedkamer zeiden genoeg."

Maar de wisselvalligheid dit seizoen stond daarmee in fel contrast. ''Dat is zo frustrerend, man, je kunt daar ook geen antwoord op geven. Hoe kan dat nu? Na die 2-6 op Zulte Waregem dacht ik dat we vertrokken waren, want winnen is het beste medicijn in moeilijke momenten. We hebben er geen gevolg aan kunnen geven."

Van den Brom gelooft nog steeds dat deze ploeg een titel kan winnen. ''100%. Omdat ik ze dagelijks heb bezig gezien, maar er mist ook iets. Er mag iets meer verantwoordelijkheid komen uit de groep. Als ze elke wedstrijd echt als team spelen zijn ze onverslaanbaar.""