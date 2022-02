Anderlecht doet goede zaak om de concurrrentie af te houden, maar Kompany is daar niet mee bezig: "Ik kijk enkel boven ons"

"Een volwassen match!" Vincent Kompany was blij met de prestatie die Anderlecht zondag leverde tegen Genk. Een eerste topper dit seizoen die drie punten opleverde.

"Ik denk wel dat het mentaal belangrijk kan zijn", aldus Kompany. "Je moet tegen de kleine ploegen wel de punten thuishouden. Maar het doet deugd om een topmatch te winnen met goed voetbal. Wij waren gevaarlijk heel de wedstrijd door en dat was belangrijk."

Vrijdag stelden we Kompany nog de vraag wat nu net het verschil maakte tussen de eerste en de tweede helft tegen Zulte Waregem. "Daar wou ik vrijdag nog niet op antwoorden, maar ik zal het nu doen", zei hij ons. "De eerste helft speelde Zulte man op man en de tweede helft gingen ze in zone staan. Dat biedt vooral ruimte in de diepte, maar dat speelden we toen niet goed uit. Nu wel. De tweede helft vandaag hadden we misschien minder balbezit, maar vonden we wel de oplossingen."

Mechelen en Gent lijken zo nog de enige ploegen die de play-off 1-plek van Anderlecht kunnen bedreigen. "Maar daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Ik kijk naar boven. Volgende zaterdag is OHL belangrijk. We naderen op Antwerp. Daarmee ben ik bezig. Zo zit ik gewoon in elkaar. Het glas is halfvol bij mij", knipoogde hij nog.