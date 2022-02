Kompany ziet het verschil in werken als coach met vroeger en nu: "Toen was dat een luxe, nu een must"

Zou Vincent Kompany stiekem wat jaloers zijn op de kern van Bernd Storck? Kompany zou graag op dezelfde manier werken als de Duitser. Met veel rotatiemogelijkheden en personeel te kiezen in functie van de match. "Modern voetbal wordt zo gespeeld!"

De Duitse stijl is stilaan ook in België doorgedrongen. Dat er veel Duitse coaches naar ons land komen afgezakt, is daar niet vreemd aan. Storck roteerde de voorbije weken constant bij Genk. "Elke coach heeft zijn manier. Als we de kern van Genk bekijken, hebben ze één van de twee beste kernen in België. Er zitten ook wat jongeren in die al veel bijbrengen", aldus Kompany.

Maar hij wil niet gezegd hebben dat dit typisch Duits is. "Het is geen kwestie van origine. Maar de coaches uit Duitsland besteden wel veel aandacht aan het werk zonder bal: pressing en intensiteit. Dat is wat modern voetbal is. Maar ook in Spanje en Engeland werken ze zo."

Die pressing is iets wat Kompany ook bij Anderlecht er probeert in te slijpen. "We hebben die discussie al eens gevoerd hé", knipoogde hij. "Weet je nog toen we het over de verrassingen in Europa hadden? Dat kleinere teams grotere clubs vloerden? Elke fase wordt nu gespeeld met elf spelers. Vroeger konden verdedigers toekijken terwijl er een vedette vooraan het verschil maakte. Het was een luxe als je een verdediger had die van achteruit kon opbouwen. Nu is dat een must geworden. Elke jonge coach is gevormd met die realiteit."