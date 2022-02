OFFICIEEL: ex-speler Beerschot zoekt zijn heil bij Roemeense hekkensluiter

Afgelopen zomer werd het contract van Ayrton Mboko bij Beerschot in onderling overleg ontbonden. Sindsdien zocht de voormalige jeugdinternational tevergeefs naar een nieuwe club. Aan die zoektocht kwam afgelopen weekend een einde.

Ayrton Mboko (24) heeft een contract voor anderhalf seizoen ondertekend bij Academica Clinceni, dat met 11 punten in 26 duels allerlaatste staat in de Roemeense hoogste klasse.

De flankverdediger is een jeugdproduct van Standard. Via Union belandde de voormalige jeugdinternational in 2018 bij Beerschot. Mboko kwam twintig keer in actie voor het eerste elftal van Beerschot. Daarin leverde hij twee assists af.