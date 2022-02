18 jaar en foutloos tegen de Gouden Schoen: Zeno Debast is zijn basisplaats voor lange tijd aan het verdienen

Als de discussie na de match erover gaat of Zeno Debast of Yari Verschaeren nu als 'Man van de Match' moest worden aangeduid, weet je dat het 18-jarige talent een heel goeie match speelde. Zeno Debast lijkt vertrokken voor een heel lange periode in de basiself van Anderlecht.

Debast stond zijn derde opeenvolgende wedstrijd in de basis. In totaal heeft hij nu vier matchen in de hoofdmacht gespeeld. En terwijl er in de eerste twee nog wat schoonheidsfoutjes slopen, was hij tegen Genk op geen foutje te betrappen. De voorbije maanden werd er dikwijls de vraag gesteld of het nu Magallan of Debast moest zijn, maar het jeugdproduct heeft die vraag zelf beantwoord.

In vergelijking met Magallan is hij ook stevig in de duels, maar daar komt bij dat hij zowel een inspeelpass als een lange bal in zijn voeten heeft. Bij de Argentijn is het toch altijd met bang hart afwachten wat hij in balbezit gaat doen. Bij Debast heeft iedereen het gevoel dat het leer in goede voeten is.

Tegen Genk drukte hij zijn stempel op de match door Onuachu helemaal uit de match te halen. "Ik wist dat hij gevaarlijk is op voorzetten naar de tweede paal. Daar heb ik extra op gelet. Maar ik heb een heleboel zaken meegekregen die me geholpen hebben", klonk het bij de centrale verdediger achteraf.

Kompany gelooft in hem, maar wil hem nu niet bewieroken. Daarvoor zal hij deze prestaties week na week moeten herhalen. Maar bij Anderlecht denken ze dat hij dat in zich heeft. "We voelden dat zijn moment gekomen was. Naast de extra's die hij ons biedt, moet je als coach ook door zijn uitschuivertje tegen Zulte Waregem kijken. Dat hoort erbij. We hopen zo nog veel jongeren te lanceren", aldus Kompany.

De tiener heeft ook geen twijfels, Debast staat er intern om bekend om te vertrouwen op zijn kwaliteiten. En zijn werklust, want hij heeft er heel wat uurtjes ingestoken. Hij is een pak gespierder uit de zomer gekomen. En nu bevestigen dus...