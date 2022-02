Antwerp is geen titelkandidaat meer: "Lat begin dit seizoen te hoog gelegd"

De nederlaag van Royal Antwerp FC tegen KV Mechelen is opnieuw een teken dat de Great Old dit jaar niet op de titel moet rekenen.

Dat is althans de mening die analist Eric Van Meir is toegedaan. “Kandidaat voor de Champions' play-offs? Ja. Kandidaat voor de titel? Neen. Daarvoor laat Antwerp te veel domme punten liggen”, zegt hij aan Het Belang van Limburg.

Nochtans ziet Van Meir goed werk van trainer Brian Priske. “Maar met deze nieuwe groep is hij nog altijd zoekende naar het beste systeem. De 4-3-3 waarmee hij in Denemarken succes boekte of de 4-4-2 met ruit op het middenveld?”

De doelstellingen hadden volgens Van Meir anders geformuleerd moeten worden. “De lat is begin dit seizoen ook te hoog gelegd. In plaats van te zeggen dat ze nog beter wilden doen dan hun derde plaats, hadden ze beter gezegd dat ze minstens even goed wilden doen. Ik snap wel dat ze ambiëren om kampioen te worden, maar dat lijkt me eerder iets voor volgend seizoen. Maar ja, trainers hebben misschien tijd, maar voorzitters niet.”