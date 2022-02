Bondsparket is niet mals voor Vanzeir en vordert acht speeldagen schorsing

Dante Vanzeir moest vandaag voor het Disciplinair Comité van de KBVB verschijnen om zijn strafmaat te weten na zijn slag in het gezicht van Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor. Het bondsparket vordert een straf van acht speeldagen, waarvan 6 effectief.

"De slag kon een ernstige blessure veroorzaken. Dat zijn verzwarende omstandigheden. De speler kon niet meer verder en verloor enkele keren het bewustzijn", aldus bondsprocureur Gilles Blondeau. "De tegenstander hield Vanzeir ook vast, maar dat mag geen reden zijn om de tegenstander een klap te verkopen. De rode kaart en het feit dat Union lange tijd zonder Vanzeir spelen geen een rol in de stafmaat. De speler heeft zich wel geëxcuseerd. Een mooi gebaar, maar ook dat speelt geen rol in de strafmaat. De enige verzachtende omstandigheid is dat Vanzeir een blanco strafblad heeft."

Nu is het wachten op de uitspraak van het Disciplinair Comité. Die kunnen de strafvordering bevestigen. Ze kunnen ook nog strenger of milder oordelen. In ieder geval kunnen zowel Union als het bondsparket nog in beroep gaan.