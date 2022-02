Opgepast Genk! Nu komt ook een Cercle Brugge met vertrouwen hun scalp zoeken

Cercle Brugge staat momenteel negende, net buiten de Europe play-off-plaatsen. Eigenlijk al een succes op zich, maar zaterdag hoorden we de spelers voor de eerste keer praten over de top acht. Waarom ook niet? Ze amuseren zich bij de Vereniging.

Nochtans is 't afzien geweest hoor. Van speeldag 10 tot 17 stonden ze voorlaatste, maar daarna ging het crescendo. Dominik Thalhammer speelde in op de grootste kwaliteit van de spelers: hun fysieke paraatheid. Cercle was al weken voor het seizoen begon bezig zijn spelers klaar te stomen. Onder Yves Vanderhaeghe speelden ze iets te laag, maar toen Thalhammer kwam zag hij direct de mogelijkheden: pressing over het hele veld.

En daar hebben vooral de betere ploegen - zij die zelf het spel maken - het moeilijk mee. Vraag maar aan Anderlecht en Club Brugge. De komende weken treft Cercle KV Mechelen en Genk, rechtstreekse concurrenten voor die top acht. Ook dat zijn ploegen die het spel zelf maken. "Tegen goeie ploegen kunnen we die pressing nog meer uitspelen. We kunnen tegenstanders doen twijfelen", grijnsde Thalhammer zaterdag. "En ja, in de Europe Play-Offs zou dat ook een wapen kunnen zijn."

De coach begon er zelf over, maar als we bij de spelers informeerden, bleek het dat ze er nu ook echt voor gaan. "Ik wil niet in maart gedaan hebben met voetballen", knikte Dino Hotic. "Geloven ze in de top acht? Leuk!", reageerde Thalhammer. De Oostenrijker heeft het vertrouwen bij Cercle naar grote hoogtes gebracht.

Met nog zes wedstrijden te spelen, heeft Cercle maar drie punten achterstand op Genk. En 't is niet dat ze daar meteen overlopen van zelfvertrouwen. Wie durft voorspellen dat Cercle straks in maart en mei niet meer aan de slag is?