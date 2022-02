Hoogspanning bij beloften: Genk en Anderlecht quasi zeker, Club NXT met mes op de keel; deze ploegen gaan (op dit moment) in Amateur aan de slag

Zelden waren de belangen zo groot in de beloftencompetitie. Een plekje in de top vier aan het einde van het seizoen geeft immers recht op een ticket voor 1B. Hoe staan de zaken er op dit moment voor?

Vooral voor de topclubs is een beloftenploeg in 1B cruciaal. Op die manier wordt de stap naar het eerste elftal kleiner dan ze nu is. Daardoor kunnen talenten die (nog) niet in aanmerking voor de A-kern binnen de club blijven evolueren. Al is er ook een stevig prijskaartje aan verbonden. Zo zal elke beloftenploeg die toetreedt tot 1B één miljoen euro moeten ophoesten. Daar komen nog de productiekosten van de tv-uitzendingen, zo'n 500.000 euro, bij.

Twee tickets (zo goed als) uitgedeeld

Racing Genk en Anderlecht kunnen zich stilaan opmaken voor hun vuurdoop in 1B. Ze gaan samen aan de leiding in Groep 1. Racing Genk, de ploeg van Hans Somers, won in dertien competitiewedstrijden twaalf keer en speelde een keer gelijk. De veilige voorsprong op nummer vijf bedraagt vijftien punten.

Drie grote namen, slechts twee plaatsen

Voor plaatsen drie en vier lijkt het op een zware strijd te zullen uitdraaien tussen Standard, AA Gent en Club NXT. De Bruggelingen, die vorig seizoen al van 1B-voetbal mochten proeven, morsten de voorbije weken met de punten. Nu het Youth League-verhaal uitgeschreven is, kan Club NXT de focus volledig leggen op de competitie.

Vanavond speelt de ploeg van Rik De Mil de topper tegen Anderlecht. Er staat druk op de ketel bij blauw-zwart, dat nieuw puntenverlies absoluut moet vermijden. De wedstrijd (aftrap 19u30) is overigens live te volgen op Facebook en Youtube (zie link in tweet).

Club NXT U21 🆚 RSC Anderlecht U21 verplaatst naar dinsdag 22/02.



ℹ Door de stormachtige weersvoorspellingen van het KMI, besliste de KBVB om de wedstrijd van vanavond te verplaatsen naar morgen 19u30. Meer info vind je op onze site 👇

🔗 https://t.co/pxS2D1LUUM pic.twitter.com/f9GO1GVjpm — ClubNXT (@ClubNxt) February 21, 2022

Stand Groep 1

1. Genk 13-37

2. Anderlecht 14-37

3. Standard 14-26

4. AA Gent 13-24

5. Club NXT 12-22

6. Charleroi 15-20

7. OHL 15-16

8. STVV 14-15

9. Zulte Waregem 16-15

10. Cercle Brugge 16-13

11. Antwerp 16-12

12. KV Mechelen 16-10

Eerste Nationale - Tweede Amateur

Ook de andere beloftenploegen kunnen volgend seizoen hun intrede maken bij de eerste ploegen. Zo zijn er vier tickets beschikbaar voor Eerste Nationale (kostprijs: 125.000 euro per club) en zes voor Tweede Amateur (100.000 euro). Dit is de verdeling van de tickets op dit moment:

1B: Racing Genk, Anderlecht, Standard, AA Gent.

Eerste Nationale: Club NXT, Charleroi, OHL, Zulte Waregem.

Tweede Amateur: Cercle Brugge, Antwerp, KV Mechelen, Beerschot, Waasland-Beveren, Excelsior Virton.

Opmerking: STVV, Eupen, KV Kortrijk en KV Oostende gaven eerder al aan geen investeringen te zullen doen om hun beloftenploeg in de amateurreeksen te laten spelen. We hebben hen dan ook niet opgenomen in bovenstaand overzicht. In principe staat STVV nu op een plaats die recht geeft op Eerste Nationale, terwijl Eupen en KV Oostende in aanmerking komen voor een plaats in Tweede Amateur.