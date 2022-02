STVV komt met contractnieuws over belangrijke pion: "Ik ben niet als Kanarie geboren, maar wel eentje geworden"

STVV heeft het contract van Jorge Texeira automatisch verlengd. Texeira speelde in totaal al 119 matchen voor de Kanaries.

"De 35-jarige bewees dit seizoen nog maar eens een meerwaarde te zijn in de achterlinie met zijn intelligentie en leiderschap", schrijft STVV.

"Ik ben heel blij dat ik mijn contract met STVV voor nog een seizoen kan verlengen", vertelt Texeira zelf in een reactie. "Ik hou echt van het land, de stad, de club, de omkadering en de fans die me altijd hebben gekoesterd en me thuis hebben laten voelen. Ik heb de afgelopen 5 seizoenen altijd alles gegeven voor de club en ik kan garanderen dat ik dit zal blijven doen doen tot mijn laatste dag bij geel-blauw, waar ik nu zo van hou. Ik ben niet als kanarie geboren, maar wel eentje geworden. En dat wil ik blijven ook. We gaan samen voor meer!