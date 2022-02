Joshua Zirkzee laat zich uit over toekomst en komt terug op racistische uitlatingen: "Ik wilde er geen groot ding van maken"

Na een inloopperiode lijkt Joshua Zirkzee zijn draai helemaal gevonden te hebben bij Anderlecht. De huurling van Bayern München is met twaalf competitiedoelpunten de clubtopschutter van paars-wit.

In gesprek met Goal laat Zirkzee zich uit over zijn toekomst. Anderlecht bedong geen aankoopoptie, waardoor de ranke spits komende zomer terugkeert naar Bayern. "Waar ik dan zal gaan spelen, weet ik niet. Alles hangt af van de uitzichten op speelgelegenheid, wat dat is essentieel voor mij. Ik hoop er nog steeds op dat ik op een dag belangrijk kan worden voor Bayern München."

Tijdens de voorbereiding kreeg Zirkzee heel wat kritiek te verduren nadat hij in een oefenduel tegen Ajax een niet te missen kans de nek omwrong. De gemiste kans was bovendien een aanleiding van tal van haatreacties op sociale media.

"Die kritiek boeide me niet. Oké, ik miste een kans, maar ik speelde een goeie wedstrijd. Op Instagram kreeg ik hatelijke, racistische stomme berichten. Maar ik wil er geen groot ding van maken. Ik was twee of drie dagen niet actief, daarna kwam ik gewoon weer online."