Kompany ontvangen door... de Koning: "Gesprek over racisme en discriminatie"

't Is eens een andere setting... Vincent Kompany was vandaag op het Koninklijk Paleis te gast. Kompany, voorvechter tegen racisme, ging er het gesprek aan met Koning Filip over het onderwerp.

Kompany reageerde eerder gedegouteerd na de match in Brugge, waar hij en zijn staf racistische zaken naar hun hoofd geslingerd kregen. Naar verluidt ging het over het nog steeds aanwezige racisme in het voetbal. Het gesprek duurde zo'n anderhalf uur. šŸ›‘ De Koning ontvangt @VincentKompany in het Kasteel van Laken. De strijd tegen #racisme en #discriminatie in het voetbal staan centraal in hun gesprek. #BelgianRoyalPalace pic.twitter.com/GS9wvcuxfO — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) February 22, 2022