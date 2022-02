René Vandereycken schat situatie van Raman in: "Iets meer nederigheid is op zijn plaats"

Benito Raman maakte een tijdje geleden duidelijk dat hij niet kan leven met zijn statuut van invaller, maar volgens René Vandereycken is dat een logische keuze.

René Vandereycken zag aanpassingen in de opstelling van Kompany. “Opvallend bij Anderlecht was dat Yari Verschaeren vanop links speelde en Lior Refaelov vanop rechts, terwijl dat de voorbije weken in principe andersom was”, zegt Vandereycken aan Het Nieuwsblad. “Dat kan te maken hebben met de tegenstander, maar als ik me in Kompany probeer te verplaatsen, zou het ook kunnen dat hij vindt dat de duo's Refaelov-Murillo en Verschaeren-Gómez beter werken dan Refaelov-Gómez en Verschaeren-Murillo.”

“Gómez komt als linkervleugelverdediger meer op dan Murillo op rechts. In die zin is het een voordeel om Verschaeren op de flank van Gómez te hebben, aangezien Verschaeren meer en beter verdedigend werk en loopwerk verricht dan Refaelov. Het levert dus evenwichtiger duo's op. Voorin zijn Kouamé en Zirkzee de jongste weken naar elkaar toe gegroeid en zijn ze beiden beter gaan presteren.”

En dan kom je uiteraard ook uit bij Benito Raman. “Benito Raman is onterecht nukkig omdat hij niet speelt of slechts mag invallen. Kwalitatief is hij de minste van de drie Anderlecht-spitsen en dat is geen schande. Zonder zijn kruisbandblessure had Kouamé nooit bij Anderlecht gespeeld en Zirkzee wordt gehuurd van Bayern München. Raman is met zijn enthousiasme een nuttige speler om in de kern te hebben, maar iets meer nederigheid is op zijn plaats.”