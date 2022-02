Seraing heeft niets te verliezen : "Als we punten pakken, verandert alles om naar Zulte te gaan"

RFC Seraing speelt morgen eindelijk op het veld van KAA Gent. De Métallos gaan zonder druk naar de Ghelamco Arena gezien de nederlagen van Zulte Waregem en Beerschot van afgelopen weekend.

Jean-Louis Garcia glimlachte ondanks de enigszins verstoorde organisatie van de reis naar Gent. "Het is geen enorme verstoring, maar wat me stoort is dat ik natuurlijk graag een volle week had gehad om Zulte voor te bereiden", gaf de Fransman toe. Goed nieuws voor Seraing is wel: Zulte Waregem en Beerschot verloren afgelopen weekend, dus veel druk is er niet.

"De resultaten waren gunstig voor ons. Nu hebben we één wedstrijd meer dan onze tegenstanders", jubelt Garcia. "Maar dat zijn ook twee wedstrijden in een week en gezien de krapte van mijn kern is dat wel wat onhandig". Zeker aangezien de volgende wedstrijd deze zondag zal plaatsvinden in en tegen ... Zulte Waregem.

Als we iets pakken in Gent en we verslaan Zulte Waregem bij hun huis, dan passeren we ze

"Nee, ik zal niet roteren, want dat is geen garantie op succes. Ik herinner me dat met Nancy een van mijn beste spelers op de bank zat voor een bekerwedstrijd, omdat we daarna een belangrijke wedstrijd in het kampioenschap hadden. Hij kwam tien minuten ingevallen, kreeg een klap en was afwezig in de volgende wedstrijd", zegt Jean-Louis Garcia. "Er kan van alles gebeuren. Op papier zijn we al inferieur aan Gent, dus als je ze moet confronteren door te roteren, kun je net zo goed niet spelen".

© photonews

Het doel zal dan ook zijn om punten te pakken in de Ghelamco Arena. "Elk punt dat we daar pakken, is een punt dat we winnen op onze concurrenten. De nederlaag van Beerschot en hun komende kalender bevestigt ons idee een beetje meer dat we niet laatst zullen eindigen", merkt de coach op.

"We moeten naar Gent met de overtuiging dat we daar iets kunnen pakken. De beste vitamine om tussen de twee wedstrijden door te recupereren zou zijn om minstens één punt te pakken. Als we iets pakken in Gent en we verslaan Zulte Waregem bij hun huis, dan passeren we ze", besluit Garcia. Het blijft een doel voor Seraing om dit te bereiken.