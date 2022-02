Union, een ploeg die niet zo "aardig" is? Een vierde rode kaart, top 5 fouten begaan...

De beelden van Dante Vanzeir die Valentine Ozornwafor dit weekend knock-out sloeg, waren verrassend: het komt niet overeen met het beeld van de speler of dat van de club.

Het is een beetje wat het sprookje van dit seizoen moet worden: Union Saint-Gilloise zou het mooie team zijn, de mooie gepromoveerde die het kampioenschap domineert met zijn glimlach en zijn goede wil, een soort ridder op het witte paard van het 'zieke' Belgische voetbal. Een imago dat grotendeels verdiend is door de frisse wind die Union met zich meebrengt in eerste klasse. Met een positieve mentaliteit en een publiek dat van zich laat horen veroverden ze de harten van heel wat mensen.

Maar Union is zeker en vast niet heiliger dan de paus. De rode kaart van Dante Vanzeir was de vierde dit seizoen bij Union: "Ja, maar ik denk dat, afgezien van Dante's betreurenswaardige gebaar van afgelopen weekend, geen enkele het resultaat was van een natrappen of een ongezonde houding van mijn groep", benadrukt Felice Mazzù wanneer we dit punt bespreken. "Ik zie het als een bewijs van de toewijding van mijn team."

Onverslaanbaar met 10 tegen 11

Interessant punt: hoewel de rode kaarten bij Union vaak vroeg in de wedstrijd vielen (45e + 3 voor Vanzeir, 12e voor Bager in Seraing, 45e voor Lazare tegen Seraing, 72e voor Bager in Genk), wist Union alle wedstrijden hiervan te winnen, buiten die op Genk, daar speelde het gelijk. Dat is een teken dat de spelers van Mazzu voor elkaar vechten, merkt de coach terecht op.

Een ander cijfer om even uit te lichten: de plaats van Union in de ranglijst van fouten die dit seizoen in de competitie zijn begaan. De Brusselaars hebben 369 fouten gemaakt dit seizoen, waardoor ze op de 4e plaats in dit specifieke klassement staan. Enkel Cercle Brugge, Standard en STVV maakten meer fouten. Union is dan ook veruit het top 4-team dat de meeste overtredingen begaat. Leuk en aardig, Union? Misschien, maar zeker niet naïef.