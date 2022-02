De puzzel van Kompany valt steeds meer op zijn plaats: laatste stukjes passen perfect

Het is lang zoeken geweest, maar Vincent Kompany zijn visie begint zich nu ook te vertalen op het veld. Anderlecht speelt als één blok en iedereen wordt betrokken bij zowel aanval als verdediging.

De laatste puzzelstukjes die Kompany nodig had, heeten Majeed Ashimeru en Zeno Debast. Al sinds begin dit seizoen vroegen velen zich af of Cullen en Olsson niet wat te veel van hetzelfde zijn. De 26-jarige Zweed moeit zich amper met de aanval terwijl Ashimeru hoger op het veld te vinden is, maar ook zijn defensieve taken doet. Zijn actieradius is gewoon groter en dat is wat vooral een Verschaeren nodig had.

Cullen-Ashimeru

Met Ashimeru in de basis won Anderlecht telkens de drie voorbije weken. De Ghanees zorgt ervoor dat Verschaeren meer in de diepte kan lopen, want hij dekt hoger door op het middenveld dan Olsson. Dat 'Magic Majeed' gisteren scoorde, hoefde niet te verbazen. Hij is een pak meer in de zestien te vinden dan zijn concurrent.

Met Cullen loopt er daarnaast een werkpaard rond die het werk van twee kan opknappen. De Ier zijn niveau gaat aan veel mensen voorbij, maar hij is de man die voor stabiliteit zorgt. Een jongen van het vuile werk, maar hij doet niet liever. Velen vroegen zich af of het kiezen voor Ashimeru niet voor een onevenwicht zou zorgen, maar zijn loopvermogen zorgt ervoor dat hij zich zowel offensief als defensief kan laten gelden.

Aanvallen en verdedigen voor iedereen

En dan is er nog Debast. 100 procent jeugdproduct uit Neerpede en dat is eraan te zien. In vergelijking met Magallan heeft hij voeten van goud. Met twee centrale verdedigers die kunnen uitvoetballen, moet de tegenstander al twee aanvallers opofferen om druk te gaan zetten. Er waren wedstrijden waarin Magallan gewoon vrij gelaten werd... Dat kunnen ze niet met Debast.

Waarschijnlijk zullen er nog jeugdfoutjes volgen, maar Kompany acht de voordelen van Debast veel groter dan het nadeel van zijn jeugd. Ervaring krijg je enkel door te spelen. Zo schuift de achterlijn opvallend meer op naar de middenlijn de laatste matchen. Ze hebben geen schrik meer van de ruimte in hun rug.

Het is een volgende stap richting het ideaalbeeld dat Kompany heeft van voetbal. Dominantie over heel het veld en elke speler die bijdraagt aan verdediging en aanval. In die optiek is ook de transformatie van Zirkzee een verademing voor zijn coach. Het heeft veel werk gekost, maar de Nederlander knokt nu mee. Het voorbeeld van zijn spitsbroer Kouamé achterna. Die toont 90 minuten lang intensiteit en dat is voor Kompany belangrijker dan talent.

Al zijn er ook nog een paar probleemposities. Voor elke positie staat er wel iemand klaar om te depanneren, maar voor Murillo is er geen alternatief. Als hij er niet bij is, heeft Anderlecht elke keer problemen. En ook Gomez is niet zomaar te vervangen. Maar die puzzelstukken moeten dus ook uit eigen jeugd komen...