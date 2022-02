Domper voor Borussia Dortmund: Duitsers moeten scheve situatie bij Rangers rechtzetten zonder sterspeler

Donderdag moet Borussia Dortmund op bezoek bij Rangers een 2-4-achterstand uit de heenmatch wegwerken. Geen evidentie, zeker niet nu blijkt dat Erling Haaland andermaal niet van de partij zal zijn.

Haaland sukkelt al een viertal weken met de adductoren. Bij Borussia Dortmund hoopte men de Noorse topspits te kunnen recupereren voor het belangrijke Europa League-duel in Glasgow. Tevergeefs, zo blijkt.

De 21-jarige Haaland was dit seizoen al goed voor 23 doelpunten en 6 assists in 20 officiële wedstrijden voor Dortmund. De Borussen moeten tegen Rangers een 2-4-achterstand uit de heenmatch goedmaken om te overleven in de Europa League.

Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier, die terugkeert na een blessure, zitten wel in de selectie.