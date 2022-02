Goed nieuws voor Beerschot: Ismaila Coulibaly opnieuw beschikbaar

Beerschot speelt vrijdagavond al zijn volgende competitiewedstrijd. Sporting Charleroi komt dan langs.

Greg Vanderidt ziet het alvast zitten. “Morgen zal het belangrijk zijn om opnieuw de vechtlust aan de dag te leggen zoals tegen KV Kortrijk en tegen Zulte Waregem daarvoor. We kunnen enkel tevreden zijn als we zelf aan 100% gespeeld hebben”, zegt hij op zijn persconferentie.

Want veel tijd is er niet meer. “We spelen morgen met het mes tussen de tanden, maar ook met de rug tegen de muur. We moeten morgen 95 minuten strijden.”

Pluspunt is alvast dat Coulibaly opnieuw beschikbaar is. “Hij heeft nog geen minuten gemaakt omdat de wedstrijd van de beloften niet gespeeld werd maandag. Maar hij is 100% fit na drie weken trainingsarbeid. Hij zal uiteraard nog geen 90 minuten kunnen spelen, maar hij zit in de wedstrijdkern morgen.”