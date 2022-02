Schorsing Vanzeir biedt grote kans aan vervanger: "Hij is hongerig"

Union SG gaat niet in beroep tegen de schorsing van Dante Vanzeir. Dat biedt veel mogelijkheden voor Alex Millan.

Vijf wedstrijden moet Dante Vanzeir brommen voor rode kaart in de match tegen Charleroi. Met Alex Millan staat al een vervanger klaar. Millan kwam tijdens de winterstop over van Cercle Brugge dat hem zelf gehuurd had met aankoopoptie van Villareal.

“Wij hadden na het vertrek van Avenatti naar Beerschot dringend nood aan een extra spits”, zegt CEO Philippe Bormans aan Het Nieuwsblad. “En Alex was voor ons geen onbekende. Hij stond vorig seizoen al op onze lijst en nu kwam zijn naam opnieuw op tafel, omdat hij intussen op de bank zat en openstond voor iets nieuws.”

Dus nam Union SG de huur over van Cercle. Dat kostte de club uiteindelijk 250.000 euro. “Nu Dante helaas out is, krijgt hij alvast de kans om zich te tonen. Hij is hongerig.”