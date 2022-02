De 'cheat codes' van Bram Verbist tijdens zijn carrière: "Ik was uitgedroogd. Eigenlijk was dat heel ongezond"

Bram Verbist windt er geen doekjes om: hij is serieus verdikt sinds hij stopte met voetballen. Maar ook tijdens zijn carrière worstelde hij daarmee, maar had hij wel wat trucjes om dat te verdoezelen.

"Laten we duidelijk zijn, wat ik toen deed, zou vandaag niet worden getolereerd", zegt hij in LDH. "De medische onderzoeken zijn extreem regelmatig en nauwkeurig. Toen moest ik gewoon af en toe op de weegschaal gaan staan. Als ik te zwaar was, zei de coach vroeg me om de volgende keer af te vallen. Omdat ik de neiging had om snel aan te komen, deed ik twee dagen zonder eten of drinken voor een weging. Ik ging naar de sauna, ik nam hete baden. Ik had veel goeie trucjes om mijn gewicht onder controle te krijgen."

Maar dat kwam er uiteraard onmiddellijk weer bij. "Ik moest eten en drinken. Ik was uitgelekt en uitgedroogd. Het was absoluut ongezond. In één dag kwam ik met gemak twee kilo aan. Ik verloor eigenlijk alleen water, geen vet."