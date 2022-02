Federatie van Antwerp Supporters Clubs laat zich horen over Priske en spelers

Als je de reacties op sociale media bekijkt, dan is Brian Priske zeker niet de grote lieveling van de Antwerpsupporters.

Zo is bij woordvoerder Dominik Van Landeghem te horen dat Priske veel te weinig zijn stempel kan drukken op de groep. “In zekere zin wel. Ik denk dat Radja Nainggolan bijvoorbeeld een grote stem heeft in de kleedkamer en vaak zijn mening doorduwt”, zegt Van Landeghem aan GVA. “Dat was onder Bölöni uit den boze. Je mag van Bölöni zeggen wat je wil, maar zijn wil was wet. Dat is bij Priske anders.”

Ook over de spelerskern is er wat ongenoegen. “Ik vind onze kern een beetje te eenzijdig”, vult voorzitter Danny Bartholomeeusen aan. “Veel van hetzelfde voor dezelfde posities. En met onze spitsen is het ofwel alles ofwel niets. Mbokani mis je volgens mij het meest. Een aanspeelpunt dat elke match minstens tien duels wint. En ook technisch véél beter is dan Frey.”