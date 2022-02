Schreuder denkt aan opvallend alternatief voor De Ketelaere: "Hij ontwikkelt zich geweldig"

Alfred Schreuder moet met Charles De Ketelaere één van zijn belangrijkste - zo niet de belangrijkste - spelers missen. Maar hij heeft alternatieven. Al ligt één daarvan niet zo voor de hand.

"Het is steeds lastig als er een topspeler geblesseerd is", zei Schreuder op zijn persconferentie.. "Je moet nooit jammeren over wat je niet hebt - dan bekijk je het te negatief. Beter kijk je naar wat je wél hebt."

Dan denken we in ieder geval aan Bas Dost en Sargis Adamyan. Maar Schreuder liet ook weten dat de 16-jarige Noor Antonio Nusa in aanmerking komt. Die doet het heel goed bij de beloften. "Hij ontwikkelt zich geweldig. Het geeft ons meerdere opties voorin. Tegen Eupen zag je ook al dat Sargis tempo, snelheid en doelgerichtheid bijbrengt."