Birger Verstraete niet opgezet met strafschop Club Brugge: "Visser is geen fan van Antwerp"

Antwerp kwam tegen de verhoudingen in op voorsprong in Jan Breydel. Club Brugge ging alsnog met een voorsprong de rust in na goals van Odoi en een strafschop van Vanaken.

Lawrence Visser wees resoluut naar de stip toen Buchanan tegen de hand van Verstraete knalde. Vanaken zette de elfmeter feilloos om en trapte blauw-zwart zo met een verdiende voorsprong de rust in. Birger Verstraete stelde zich tijdens de rust luidop vragen bij de strafschop van Club Brugge én ref Lawrence Visser. "Voor mij is dit geen penalty, maar ik weet het allemaal zelf ook niet meer. Ik denk dat niemand het nog weet met deze regels." Waarna de West-Vlaming ref Lawrence Visser een veeg uit de pan gaf. "Visser zal het niet nalaten om een strafschop tegen Antwerp te fluiten. Ik denk dat hij geen fan is van ons", vertelde de West-Vlaming voor de micro van Eleven Sports.